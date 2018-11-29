ضبط 7 أشخاص صادر ضدهم أحكام غرامات وصلت إلى 11 مليون جنيه بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 7 أشخاص بالطالبية، صادر بحقهم أحكام غرامات بلغت 11 مليون و892 ألف جنيه، وهم كل من "محمد.ا" صاحب محل مطلوب للتنفيذ عليه فى 18 حكم غرامة (مبانى) قدرت قيمتها 4 ملايين و900 ألف جنيه، و"عرب.ع" المطلوب للتنفيذ عليه فى 23 حكم غرامة (مبانى / سرقة تيار) قدرت قيمتها 3 ملايين و500 ألف جنيه، و"سيد.ع" المطلوب للتنفيذ عليه فى 5 أحكام غرامة (مبانى) قدرت قيمتها 2 مليون و102 و900 جنيه .

كما ألقى رجال المباحث القبض على "محمد.ع" مقاول المطلوب للتنفيذ عليه فى 9 أحكام غرامة (سرقة تيار) قدرت قيمتها 900 ألف جنيه، و"حسام.س" المطلوب للتنفيذ عليه فى 19 حكم غرامة (سرقة تيار) قدرت قيمتها 170 ألف جنيه، و"صلاح.ع" المطلوب للتنفيذ عليه فى 15 حكم غرامة (سرقة تيار) قدرت قيمتها 130 ألف جنيه، و"عبد الناصر.ع" المطلوب للتنفيذ عليه فى 10 أحكام غرامة (سرقة تيار) قدرت قيمتها 100 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين أقروا بالأحكام الصادرة ضدهم، فأخطر اللواء د.مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.