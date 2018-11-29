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الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:20 م
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ضبط 7 أشخاص بتهمة مزاولة مهنة كاتب عمومى بدون ترخيص بالأسكندرية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:00 م
ضبط 7 أشخاص بتهمة مزاولة مهنة كاتب عمومى بدون ترخيص بالأسكندرية المتهمين
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة في الإسكندرية، اليوم، من ضبط 7 أشخاص بتهمة مزاولة مهنة كاتب عمومي "بدون ترخيص" أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، بمنطقة الدخيلة ومحرم بك، مُستغلين تواجدهم في إيهام المواطنين المترددين بقدرتهم علي إنهاء بعض الإجراءات دون المثول أمام الموظفين، مقابل حصولهم علي مبالغ مالية بدون وجه حق.
 
وتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ  من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بضبط 7 أشخاص بمزاولة مهنة كاتب عمومي "بدون ترخيص" أمام المصالح الحكومية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، بمنطقة الدخيلة ومحرم بك، بغرب ووسط الإسكندرية.
 
وأسفرت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بضبط 7 أشخاص وهم كل من "أحمد. ال. أ"، عامل، و"محمد. ر. م"، بدون عمل، و"محمد. إ. م"، مدير وشريك شركة الفرندس، و"محمد. ح. ت"، بدون عمل، و"فتحية. م. ف"، بدون عمل، و"أيمن. ع. ه"، بدون عمل، و"عبدالسلام. م. ع"، بدون عمل.
 
وأخطرت النيابة العامة، وتم تحرير المحاضر أرقام "32927 ـ 32928 ـ 32929 ـ 32930 ـ 32931 ـ 32932 ـ 32933" لسنة 2018 جنح قسم شرطة الدخيلة، وجارى عرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

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