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الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:59 ص
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ضبط 4540 هاربا من أحكام فى حملة مكبرة بالغربية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:00 ص
ضبط 4540 هاربا من أحكام فى حملة مكبرة بالغربية مديرية أمن الغربية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

 

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4540 هاربا من أحكام، منهم 2991 حكما فى جنح الغرامات، 1313 حكما فى جنح الحبس الجزئى و172 حكما فى المستأنف، 56 حكما فى مخالفات، وضبط 8 متهمين هاربين من جناية وتحصيل 185611 الف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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