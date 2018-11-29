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ضبط 32 ألف لتر سولار بمحطة تمويل سيارات ببنها

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:01 م
ضبط 32 ألف لتر سولار بمحطة تمويل سيارات ببنها محطة وقود - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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نجحت مباحث التموين بالقليوبية، في ضبط32الف لتر سولار وبنزين بمحطة وقود لتمويل السيارات غير مرخصة بمدينة بنها، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد ضبط المدير المسئول عن محطة وقود غير مرخصة لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة بنها، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة قدرها 32 ألف لتر سولار وبنزين) والإستيلاء عليها ، تمهيداً لطرحها للبيع بالسوق السوداء ، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 

 


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