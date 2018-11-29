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ضبط هاربين من حكمين بالسجن المؤبد بالقليوبية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:20 م
ضبط هاربين من حكمين بالسجن المؤبد بالقليوبية متهم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، القبض على شخصين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد، تم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من ضباط تنفيذ الأحكام بالقليوبية بضبط المدعو "أ.  س .ع "، 31 سنه، حاصل على معهد فنى صناعي، محكوم عليه هارب في القضية رقم 1161 لسنة 2017م جنايات مركز شبين القناطر ( استيلاء ) كلي رقم 1136 لسنة 2017م بالسجن المؤبــــد، والمدعو "أ. ش . م " 38 سنه عاطل ، محكوم عليه هارب في القضية رقم 7191 لسنة 2013، جنايات قسم العبور (سرقة ) ، كلي رقم  5322 لسنة 2014م بالسجن المؤبــــد، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 
 
 
 
 
 

 

 


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