ضبط محكوم عليه هارب من 312 حكم قضائى بالإسكندرية

كتب :محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط المحكوم عليه الهارب محمد ع. ع 42 سنه، سائق، مقيم عزبة الرحمانيه بدائرة قسم شرطة ثانى المنتزه بالإسكندرية،مطلوب ضبطه فى 312 حكم حبس "64 جزئى ،49 مستأنف ،85 غرامات" فى قضايا "مبانى، إكمال بناء، تبديد، سرقة تيار، تبوير أرض"، بإجمالى عقوبات 65 سنة وقيمة الكفالات 380000 جنيه وقيمة الغرامات 980000 جنيه.

وذلك أثناء إختبائه بعزبة محسن الكبرى بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.