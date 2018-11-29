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ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين وتحرير 64 قضية تموينية بحملة أمنية بالغربية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:23 ص
ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين وتحرير 64 قضية تموينية بحملة أمنية بالغربية أسلحة نارية - صورة أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والأمن المركزى والمرافق.

أسفرت الحملة عن ضبط 7 قطع سلاح فرد خرطوش، وضبط 380 جرام حشيش، 178جرام هيروين، و114 قرص مخدر، وضبط 70 جرام بانجو، وضبط 23 قطعة سلاح أبيض، وضبط  20 عنصر إجرامى.

كما تمكنت من تحرير 64 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 218 محضر إشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 326 محضر رفع إشغالات بالطريق العام وإزالة 68 فرش عشوائى لبيع الخضر وإزالة 13 غرزة ومقهى بدون ترخيص وإزالة 89 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وإزالة تندة وسقفية بدون ترخيص وضبط 7 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتلقى 10 بلاغات حريق متنوع، وتحرير 35 مخالفة تنفيذ اشتراطات أمن الحريق وبلاغ مفرقعات سيارة متروكة و3 بلاغات إنقاذ برى، انقلاب 2 سيارة وسقوط شجرة وتنفيذ 12 قرار هندسى.

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات .

 


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