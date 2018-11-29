صور.. ولية عهد الدنمارك تزور كينيا وتتفقد العشوائيات

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

قامت ولية عهد الدنمارك، الأميرة مارى، بزيارة إلى العاصمة الكينية نيروبى، وذلك بصحبة وزير التنمية الدنماركى ألترا تورناس، حيث تفقدوا العديد من الأحياء والمناطق العشوائية.



الأميرة مارى تتفقد مناطق عشوائية بالعاصمة الكينية

وقد قامت الأميرة الدنماركية بزيارة عدد من المدارس، وتناولت الحديث مع أعداد من المواطنين الكينيين الذين حرصوا على استقبالها فى نيروبى.



الأميرة مارى تحمل طفلا