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صور.. ولية عهد الدنمارك تزور كينيا وتتفقد العشوائيات

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:25 م
صور.. ولية عهد الدنمارك تزور كينيا وتتفقد العشوائيات
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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قامت ولية عهد الدنمارك، الأميرة مارى، بزيارة إلى العاصمة الكينية نيروبى، وذلك بصحبة وزير التنمية الدنماركى ألترا تورناس، حيث تفقدوا العديد من الأحياء والمناطق العشوائية.

الأميرة مارى تتفقد مناطق عشوائية بالعاصمة الكينية
الأميرة مارى تتفقد مناطق عشوائية بالعاصمة الكينية

 

وقد قامت الأميرة الدنماركية بزيارة عدد من المدارس، وتناولت الحديث مع أعداد من المواطنين الكينيين الذين حرصوا على استقبالها فى نيروبى. 

الأميرة مارى تحمل طفلا
الأميرة مارى تحمل طفلا
 
الأميرة مارى تشارك فى رقصة مع مجموعة من الأطفال الكينيين
الأميرة مارى تشارك فى رقصة مع مجموعة من الأطفال الكينيين
الأميرة مارى فى حديث مع طفلة
الأميرة مارى فى حديث مع طفلة
زيارة إحدى الجمعيات فى نيروبى
زيارة إحدى الجمعيات فى نيروبى
صورة بين ولية عهد الدنمارك وفتايات دنماركيات
صورة بين ولية عهد الدنمارك وفتايات كينيات
صورة جماعية بصحبة ولية عهد الدنمارك
صورة جماعية بصحبة ولية عهد الدنمارك
نساء إحدى القبائل الكينية فى استقبال الأميرة مارى
نساء إحدى القبائل الكينية فى استقبال الأميرة مارى
ولية عهد الدنمارك ترتدى أزياء خاصة بأحد القبائل الكينية
ولية عهد الدنمارك ترتدى أزياء خاصة بأحد القبائل الكينية
ولية عهد الدنمارك تستمع لشرح مسؤولة
ولية عهد الدنمارك تستمع لشرح مسؤولة
ولية عهد الدنمارك تستمع لشرح من أحد المسئولين
ولية عهد الدنمارك تستمع لشرح من أحد المسئولين
وليى العهد الدنماركية تتفاعل مع رقصة لفتيان كينيين
ولية العهد الدنماركية تتفاعل مع رقصة لفتيان كينيين

 

 


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الدنمارك

ولية عهد الدنمارك

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