صور.. ولية عهد الدنمارك تزور كينيا وتتفقد العشوائيات

قامت ولية عهد الدنمارك، الأميرة مارى، بزيارة إلى العاصمة الكينية نيروبى، وذلك بصحبة وزير التنمية الدنماركى ألترا تورناس، حيث تفقدوا العديد من الأحياء والمناطق العشوائية.
الأميرة مارى تتفقد مناطق عشوائية بالعاصمة الكينية
وقد قامت الأميرة الدنماركية بزيارة عدد من المدارس، وتناولت الحديث مع أعداد من المواطنين الكينيين الذين حرصوا على استقبالها فى نيروبى.
الأميرة مارى تحمل طفلا
الأميرة مارى تشارك فى رقصة مع مجموعة من الأطفال الكينيين
الأميرة مارى فى حديث مع طفلة
زيارة إحدى الجمعيات فى نيروبى
صورة بين ولية عهد الدنمارك وفتايات كينيات
صورة جماعية بصحبة ولية عهد الدنمارك
نساء إحدى القبائل الكينية فى استقبال الأميرة مارى
ولية عهد الدنمارك ترتدى أزياء خاصة بأحد القبائل الكينية
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