صور.. مميش يتفقد سفينة الخدمات البترولية "أمان" ويعلن انضمامها لأسطول القناة

تفقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، وبرفقته الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، سفينة الخدمات البترولية" السفينة أمان" أحدث سفن أسطول هيئة قناة السويس، والمملوكة لشركة قناة السويس للخدمات البحرية المتنوعة، وهى الشركة التابعة للهيئة ذات نشاط مشترك بين شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة للرباط وأنوار السفن، وقد حضر كل من المهندس ممدوح حسن مدير إدارة الشركات والمهندس رضا السنجابي رئيس مجلس إدارة شركة التمساح وعدد من قيادات الهيئة.

في كلمته، أكد الفريق مُهاب مميش أن انضمام سفينة الخدمات البترولية "أمان" لأسطول هيئة قناة السويس يهدف بالأساس إلى فتح آفاق جديدة في مجال خدمة منصات الغاز والبترول بما يتوافق مع خطة الدولة الطموح للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، لافتاً إلى أن استراتيجية الهيئة في التوسع في مجال امتلاك وتأجير الوحدات البحرية بدأ بالفعل بامتلاك السفينة أحمد فاضل والتي تعمل حالياً في حقل ظهر لسد المتطلبات المتزايدة نحو هذه النوعية من السفن الخدمية المتخصصة للعمل في حقول الغاز والبترول، لاسيما بعد الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز مما يجعل مصر فى مصاف الدول المنتجة للغاز.

وتعد السفينة" أمان" أكبر وحدة متعددة الأغراض و إمدادات بالشرق الأوسط وكذلك هي من أكبر سفن خدمات شركات ومنصات البترول والوحدة التي تعمل بنظام DP2 والذي يضمن تثبيت الوحدة في نقطة محددة بالبحر دون الحاجة إلي رمي مخاطيف.

السفينة أمان تم بنائها بترسانة FSESالصينية، وهي من أكبر الشركات الصينية العاملة فى مجال بناء السفن، كما خضعت السفينة لإشراف هيئة الإشراف الأمريكية ABS والتي تأكدت من مطابقة السفينة للمواصفات والاشتراطات الفنية الدولية.

يبلغ طول السفينة 85 مترًا وعرضها 22 مترًا وحمولتها الكلية 4952 طنًا، ومجهزة بونش رئيسي حمولة 80 طن، كما تتميز السفينة بقدرتها على المناورة وسرعة رد الفعل والعمل في مياه البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتكفي لإعاشة 150 فرد وبها غرف اجتماعات لإدارة المشاريع البحرية بعرض البحر لمنصات البترول.

تحتوي السفينة على مهبط طائرات الهليكوبتر العملاقة طراز سوبر جامبو وهى مجهزة لحمل غواصات الكشف والتحكم في خطوط البترول ROV تحت سطح البحر لعمق 3000 متر يتم التحكم فيها عن بعد، وهى مزودة بفتحة غطس علي السطح الرئيسي والتي تسمح بإنزال الغطاسين ومعداتهم.

يذكر أن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة كان قد شهد في مايو الماضي توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة للرباط وأنوار السفن لإقامة نشاط مشترك للخدمات البحرية والذي استهل أعماله بشراء سفينة حديثة من طراز DP2 بمواصفات خاصة لتنفيذ التعاقد مع شركة بترول بلاعيم "بترو بيل" استكمالا لسياسة الهيئة في امتلاك أسطول سفن الخدمات البحرية الحديثة، تلبية لمتطلبات شركات البترول وهيئة قناة السويس والسوق المحلي والعالمي.