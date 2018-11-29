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صور..مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية بأبو حمص للوقوف على جاهزيتها

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:11 م
صور..مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية بأبو حمص للوقوف على جاهزيتها ..مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية بأبو حمص
البحيرة - ناصر جودة
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تفقد منذ قليل اللواء جمال الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة المواقع الشرطية بمركز أبو حمص للوقوف على جاهزيتها.

 

حيث قام مدير الأمن بتفقد مركز شرطة ابو حمص وخدمات تأمين الكنائس وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية وكذلك  تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين.

كما تفقد مدير أمن البحيرة حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز شرطة أبو حمص للحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق هيبة الدولة.

 

ووجه مدير امن البحيرة القيادات الشرطية خلال جولته التفقدية باليقظة التامة وضبط كل مايخل بالأمن العام وتوسيع دائرة الاشتباه وحسن معاملة المواطنين .

 

..مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية بأبو حمص (1)
 

 

..مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية بأبو حمص (2)
 

 

..مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية بأبو حمص (3)
 

 

..مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية بأبو حمص (4)
 

 

..مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية بأبو حمص (5)
 

 

..مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية بأبو حمص (6)
 

 

..مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية بأبو حمص (7)
 

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