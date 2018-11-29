صور.. مدرسة بشمال سيناء تنظم يوم دراسى بحضور "جد وجدات" الطلبة

أعلنت مدرسة الرسالة للتعليم الأساسى بشمال سيناء، قبل قليل فى بيان لها، أن الطلبة والطالبات الدارسين فيها قضوا يومهم الدراسى الخميس، بحضور أجدادهم فى مقر مدرستهم بحى ضاحية السلام بالعريش، وهى مبادرة أطلقتها المدرسة لمشاركة كل جد وجده احفاده فى يومه الدراسى.

واستقبل مدير المدرسة محمد نافع وقيادات المدرسة إداريين ومعلمين الزائرين من الجدين، بتعريفهم بالمدرسة وأنشطتها وكيفية قضاء أحفادهم ليومهم الدراسى، ثم زيارة كل جد وجده لحفيدهم أو حفيدتهم بالمدرسة، وقضاء وقت معه فى المقعد الدراسى، والتعرف على معلميه وزملائه والتقاط الصور التذكارية.

وأوضح بيان المدرسة ان المبادرة لاقت استجابة وشارك فى الحضور من لهم أحفاد من مستويات متعددة بينهم شخصيات على المعاش، واخرين فى وظائف متعددة وكان اليوم فرصة ايضا لتعارفهم ببعضهم البعض.