صور.. قرية الواصفية بالإسماعيلية تحاصرها المشاكل

قرية الواصفية من القرى التى تم إنشاؤها فى بدايات عام 2018 وكانت إحدى توابع قرية أبو صوير القديمة وحاليا تتبع مركز ومدينة أبوصوير، ويقطنها أكثر من 20 ألف نسمة، وكانت فرحة الأهالى كبيرة لاعتمادها قرية مستقلة، للتخلص من المشاكل المزمنة التى كان ولايزال يعانى منها أهالى قرية الواصفية، وبرغم استقلال القرية عن القرية الأم أبو صوير القديمة، لم تحل مشاكل المواطنين، وظل الأهالى يعانون من نقص الخدمات فى مياه الرى وتأخر مشروع الصرف الصحى ورصف الطرق وغيرها.

قرية حديثة

يقول كريم السيد أحد مواطنى القرية: إن قرية الواصفية من القرى الحديثة وتحتاج إلى خطة شاملة من المحافظة ومدينة أبوصوير لحل مشكلات متعددة تعانى منها القرية مثل التعليم والصحة واستكمال مشروع الصرف الصحى ومياه الشرب وإنشاء مركز شباب ومكتب بريد جديد.

إنهاء أعمال الرصف

ويطالب محمد مصطفى من أهالى القرية بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقرية لإنهاء أعمال الرصف، وإزالة الأتربة التى تم تركها بعد أعمال الحفر داخل القرية لتوصيل خطوط التليفونات، واستمرار ضخ المياه للقرية بشكل مستمر، حيث توجد أماكن كثيرة لاتصل إليها المياه بشكل منتظم، وبعض المناطق تصلها المياه ولكنها غير نظيفة ومحملة بالشوائب والأتربة، لعدم صيانة شبكات مياه الشرب.

مشكلة الإنارة

ويؤكد محمود إسماعيل، على أن هناك مشكلة فى الإنارة وخاصة الشوارع الجانبية، حيث يتم الاهتمام فقط بالشوارع الرئيسية، وبعض الشوارع تعانى من الإظلام الكامل، الأمر الذى يتسبب فى العديد من المشاكل مثل السرقات والحوادث بين السيارات، بالإضافة إلى وجود قمامة كثيرة بهذه المناطق ولا يتم رفعها بشكل منتظم.

ملف التقنين

ويطالب عبدالحميد عبدالقادر بضرورة النظر فى ملف تقنين أوضاع عدد من المواطنين الذين تقدموا منذ أربعة شهور لتقنين أوضاع أراضيهم التى يضعون أيديهم عليها منذ سنوات طويلة حتى لا يكونوا مخالفين ويقعوا تحت طائلة القانون، لكن لم يتم اتخاذ أى إجراء حتى الآن، بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف منذ فترة لإنهاء معاناة المواطنين.

مليون و400 ألف جنيه

من جانبة قال السيد النخيلى رئيس مركز ومدينة أبوصوير والتى تقع القرية فى دائرة المركز إن قرية الواصفية جديدة ونسعى لحل كافة المشاكل التى تعانى منها القرية، حيث تم مؤخرا اعتماد مليون و400 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية للقرية لإنهاء بعض المشكلات ومنها 500 ألف جنيه لرصف طريق الواصفية – العطارة، بمسافة نصف كيلومتر وشراء مهمات وأدوات إنارة بـ 100 ألف جنيه وشراء سيارة 3/4 نقل بـ 500 ألف جنيه، للمساعدة فى نقل القمامة وتحسين البيئة و300 ألف جنيه لإنشاء جراج للوحدة المحلية.

خطة لرفع القمامة

وأوضح المحاسب فايز الهنداوى رئيس القرية أن هناك خطة للوحدة المحلية برفع القمامة بشكل مستمر إلى المقلب العمومى حتى لا تتراكم فى شوارع القرية، ويتم حاليا تجديد شبكات الإنارة المتهالكة، حيث تم تجديد 120 عمود بطريق المعاهدة ورفع قدرات المحولات وتركيب أسلاك معزولة بمنطقتى العطارة وحمود موسى، كما يتم إزالة التعديات على أراضى الدولة أول بأول، وجارى الانتهاء من مشروع الصرف الصحى، وخاصة خطوط الانحدار لتوصيل الشبكات إلى المنازل وشراء المهمات الخاصة بذلك وربط القرية بمحطة مياه المستقبل لإنهاء مشكلة انقطاع المياه أو ضعفها، وجارى الانتهاء من ملف تقنين الأراضى فى إطار الشكل القانونى لتقنين الأراضى الزراعية والمنازل.



1- الوحدة المحلية لقرية الواصفية



2- تركيب الإنارة



3- رفع القمامة بطريق المعاهدة



4- جانب من رفع القمامة



5- جانب من طرق القرية



6- الطريق الرئيسى



7- تطوير الشوارع داخل القرية



8- محطة السكة الحديد



9- إنشاء مشروع الصرف الصحى بالقرية