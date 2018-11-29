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صور.. القبض على مدير مخزن لحيازته 300 كيلو جبن غير صالح للاستخدام فى الهرم

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:46 ص
صور.. القبض على مدير مخزن لحيازته 300 كيلو جبن غير صالح للاستخدام فى الهرم جانب من المضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على مدير مخزن لاتهامه بحيازة 300 كيلو من الجبن واللحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لاستخدامها فى تصنيع البيتزا بالهرم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع "محمد. م" المدير المسئول عن مخزن لتجهيز محل بيتزا بالهرم بدون ترخيص لكميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج الخاصة بتصنيع الجبن  ( رومي موزيرلا ) المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى وبيعها للمواطنين رواد المحل.

وبمداهمة المخزن تم القبض عليه، وبحوزته 200 كيلو من الجبن المبشور الرومى وموزيرلا غير صالحة للاستخدام الآدمى، و100 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام من مقطعات دواجن ولحوم مجهولة المصدر.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

مظبوطات (1)
 

 

مظبوطات (2)
 

 

مظبوطات (3)
 

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