video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. العاصمة الإدارية الجديدة تحظى بأكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:00 م
صور.. العاصمة الإدارية الجديدة تحظى بأكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط دار الأوبرا المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

تكرس مصر جهودها للانتهاء من تشييد العاصمة الإدارية الجديدة، فى الوقت المحدد، والتى تقدم الأيادى المصرية خلال مراحل بنائها المختلفة ملحمة جديدة فى مسيرة البناء والتنمية، من أجل تصميم العاصمة الإدارية الجديدة، على غرار أفضل طراز معمارى ينافس المعايير العالمية.

DtKPe89XoAAc07f
 

ويأتى تشييد العاصمة الإدارية الجديد، ضمن أولويات برنامج خطة التنمية المستدامة 2030، وهى مدينة ضمن 7 مدن عمرانية متكاملة جديدة تعمل الحكومة على تنفيذها، وهذه المدن، هى، "العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة غرب قنا، ومدينة ناصر غرب أسيوط، ومدينة توشكى الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد، ومدينة المنصورة الجديدة".

DtKPe7PWsAIuPqW
 

 

وفى هذا الإطار، نشرت صفحة "رؤية مصر 2030"، عدة صور توضح التصميم الداخلى لمبنى دار الأوبرا المصرية فى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحه أن أرض العاصمة الإدارية الجديدة تتضمن مدينة ثقافية بمساحة 100 فدان، على أن تشمل أكبر دار للأوبرا فى الشرق الأوسط، و3 مسارح كبرى تسع لأكثر من 2500 شخص للمسرح الواحد.

1
 

 

DtKPe7RX4AA6O2P
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. كل ما تريد معرفته عن كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة × 25 معلومة

صور.. الانتهاء من تشطيبات كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة أول يناير المقبل.. مهندس المشروع:التشطيبات الخارجية تتضمن حجر صناعى ومادة GRC .. ويؤكد: ستكون أكبر كنيسة فى الشرق الأوسط تسع لأكثر من 8 آلاف مصلى

تزويد العاصمة الإدارية الجديدة بخدمات وحلول تقنية متقدمة

هانى يونس: البرج المزمع إنشائه فى العاصمة الإدارية الجديدة الأطول إفريقيا

رئيس الوزراء فى جولة ميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. مصطفى مدبولى: مصر ستدخل عصر ناطحات السحاب والأبراج الشاهقة.. ويؤكد: انتهاء 90% من أعفال الحفر للأبراج ويتابع منجزات الأحياء "السكنى والفيلات وجاردن سيتى"

صور.. رئيس الوزراء من العاصمة الإدارية الجديدة: مصر ستدخل عصر ناطحات السحاب

فيديو.. العاصمة الإدارية الجديدة.. خطوة واحدة تفصل الحلم عن الحقيقة

جولة الرئيس السيسي فى الإسماعيلية والعاصمة الإدارية الجديدة

دار الاوبرا المصرية

اليوم السابع بلس

العاصمة الادارية الجديدة

التنمية المستدامة

اخبار مصر

الحكومة المصرية

رؤية مصر 2030




لا تفوتك
رئيس الوزراء لـ"المحافظين": "فين فلوس تقنين أراضى الدولة"

رئيس الوزراء لـ"المحافظين": "فين فلوس تقنين أراضى الدولة"

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة