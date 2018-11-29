صور.. العاصمة الإدارية الجديدة تحظى بأكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط

كتب محمد رضا

تكرس مصر جهودها للانتهاء من تشييد العاصمة الإدارية الجديدة، فى الوقت المحدد، والتى تقدم الأيادى المصرية خلال مراحل بنائها المختلفة ملحمة جديدة فى مسيرة البناء والتنمية، من أجل تصميم العاصمة الإدارية الجديدة، على غرار أفضل طراز معمارى ينافس المعايير العالمية.

ويأتى تشييد العاصمة الإدارية الجديد، ضمن أولويات برنامج خطة التنمية المستدامة 2030، وهى مدينة ضمن 7 مدن عمرانية متكاملة جديدة تعمل الحكومة على تنفيذها، وهذه المدن، هى، "العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة غرب قنا، ومدينة ناصر غرب أسيوط، ومدينة توشكى الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد، ومدينة المنصورة الجديدة".

وفى هذا الإطار، نشرت صفحة "رؤية مصر 2030"، عدة صور توضح التصميم الداخلى لمبنى دار الأوبرا المصرية فى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحه أن أرض العاصمة الإدارية الجديدة تتضمن مدينة ثقافية بمساحة 100 فدان، على أن تشمل أكبر دار للأوبرا فى الشرق الأوسط، و3 مسارح كبرى تسع لأكثر من 2500 شخص للمسرح الواحد.



