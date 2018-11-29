صور ..الداخلية توجه قوافل طبية لمحافظات أسيوط والمنيا

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل طبية ضمت مختلف التخصصات، وذلك للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بنطاق مديريتى أمن أسيوط ، المنيا ، وكذا توقيع الكشف الطبى على المحتجزين بالأقسام و المراكز.

ففي نطاق مديرية أمن أسيوط تم توجيه قافلة طبية إستمرت ثلاثة أيام بمنطقة غرب المدينة التابعة لقسم شرطة أول أسيوط ،حيث تم توقيع الكشف الطب على العديد من المواطنين ، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وفي نطاق مديرية أمن المنيا تم توجيه قافلة طبية إلى مديرية أمن المنيا ضمت كافة التخصصات ، تم لتوقيع الكشف الطبى على العديد من المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية ، وصرف الادوية اللازمة لهم ، هذا وتوالى كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية جهودها فى مجال تفعيل المبادرات الإنسانية