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صور ..الداخلية توجه قوافل طبية لمحافظات أسيوط والمنيا

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:38 م
صور ..الداخلية توجه قوافل طبية لمحافظات أسيوط والمنيا قافله طبيه بالمحافظات
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل طبية  ضمت مختلف التخصصات، وذلك للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بنطاق مديريتى أمن أسيوط ، المنيا ، وكذا توقيع الكشف الطبى على المحتجزين بالأقسام و المراكز.

ففي نطاق مديرية أمن أسيوط تم توجيه قافلة طبية إستمرت ثلاثة أيام بمنطقة غرب المدينة التابعة لقسم شرطة أول أسيوط ،حيث تم توقيع الكشف الطب على العديد من المواطنين ، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

اسيوط
 
وفي نطاق مديرية أمن المنيا تم توجيه قافلة طبية إلى مديرية أمن المنيا ضمت كافة التخصصات ، تم  لتوقيع الكشف الطبى على  العديد من المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية ، وصرف الادوية اللازمة لهم ،هذا وتوالى كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية جهودها فى مجال تفعيل المبادرات الإنسانية 
المنيا
 

 


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قوافل طبيه

الكشف عن المواطنين

مديرية أمن المنيا

مديرية أمن اسيوط




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