صور.. التحقيق مع صاحب مصنع أغذية لإنتاج حلوى الأطفال الفاسدة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تحقق نيابة أكتوبر مع صاحب مصنع لإنتاج حلويات الأطفال باستخدام مواد منتهية الصلاحية، بعد القبض عليه وبحوزته 5 أطنان و88 كيلو من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع " محمود. ز" صاحب مصنع لإنتاج حلويات الأطفال بدون ترخيص دائرة قسم شرطة أول أكتوبر لكميات كبيرة من منتجات الأغذية من الحلويات المنتهية الصلاحية غير صالحة للإستلاك الأدمى ، وإعادة إدخالها مره أُخرى في المصنعات بتواريخ صلاحية جديدة، وتعبئتها في عبوات ووضع علامة تجارية غير مسجله، وإعادة طرحها بالأسواق والمحلات.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 85 كرتونه معبئة مصاصة مدون عليها دبدوب سعة الواحدة 15 كيس بداخلها أكياس 24 قطعة وبرميل معبأ جلوكوز زنة البرميل 100 كيلو، بالإضافة إلى 500 كرتونة فارغة .

بلغ اجمالي المضبوطات 30600 قطعة حلوى أطفال " مصاصة " بإجمالى وزن المضبوطات 88،5 كيلو منتج نهائي مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الأدمى 0 كما جاء بتقرير مفتش الأغذية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.