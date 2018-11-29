صور.. استمرار فعاليات مهرجان الجوالة الرابع عشر بجامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

شهدت جامعة طنطا مساء اليوم الأربعاء استمرار فعاليات ومنافسات مهرجان الجوالة الرابع عشر بجامعة طنطا والذى بدأ الخميس الماضى بحضور الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ولفيف من العمداء وحتى صباح الغد الخميس.

حيث يقام حفل الختام بحضور الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا للتعليم والطلاب والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب والدكتور مصطفى أبو عمرو وكيل كلية الحقوق والدكتور احمد عياد رئيس قسم علم النفس باداب طنطا و جمال حمزة مدير عام رعاية الشباب ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب .

وصرح الدكتور الرفاعى مبارك ان فعاليات حفل السمر والمسابقات تم تنظيمها بين فرق الجوالة بالمدن الجامعية والصيدلة والآداب والحقوق فى جو من التنافس الشريف فى ظل دعم كامل من إدارة جامعة طنطا للانشطة الطلابية . وان كليات التجارة ككل والتربية والزراعه قد قدمت عروضا متميزة خلال الأيام القليلة الماضية .

وصرح الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية أن كلية الاداب تشارك بعرض متميز اليوم يتناول مجموعة من الفقرات الغنائية والتمثيلية التى تبرز روح الوطنية وتعبر عن حياة وانشطة الجوالة المختلفة وأن هناك منافسة شرسة بين كل الفرق للحصول على المركز الأول .