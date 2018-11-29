صور .. ارتفاع عدد ضحايا حادث الوادى الجديد إلى 5 وفيات و10 مصابين

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

ارتفعت عدد حالات الوفيات والمصابين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالوادى الجديد، إلى 5 حالات وفاة و10 مصابين وذلك بالقرب من قرية الشيخ مفتاح بالداخلة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من قرية الشيخ مفتاح مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وجثث الضحايا إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.