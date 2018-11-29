صور.. احتجاجات فى هندوراس ضد رئيس البلاد خوان أورلاندو هرنانديز

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تصاعدت الأزمة السياسية فى هندوراس، حيث شهدت البلاد، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، عقب احتجاجات ضد رئيس البلاد خوان أورلاندو هرنانديز.

وكانت هندوراس قد شهدت مظاهرات وأعمال عنف، وقام المتظاهرين بقطع الطرق فى العديد من المواقع احتجاجا على إقرار الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز برفع اسعار الوقود وتبعات القرار الذى أثر على أسعار المنتجات .

واستمر الاحتجاج بعد دعوة للإضراب على مستوى البلاد بسبب قرار الحكومة فى هندوراس بزيادة أسعار الوقود، وجرى تنظيم الاحتجاج عبر مواقع للتواصل الاجتماعى على غرار الاحتجاجات التى شهدتها البرازيل خلال الأسابيع الماضية .