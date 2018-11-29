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صور.. أهالى أم عزام بالإسماعيلية يطالبون ببناء مدرسة ثانوى مخصصة منذ سنوات

الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:00 ص
صور.. أهالى أم عزام بالإسماعيلية يطالبون ببناء مدرسة ثانوى مخصصة منذ سنوات
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أزمة كبرى يعيشها طلبة وطالبات مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة القصاصين الجديدة فى الإسماعيلية، بسبب الازدحام الشديد فى الفصول، رغم أن المدرسة تُقام الدراسة بها على فترتين.

طلاب مدرسة عمر بن الخطاب (1)

مدرسة عمر بن الخطاب، هى مدرسة للتعليم الأساسى، وتم ضم مدرسة لها، لحين بناء مدرسة أخرى بجوارها لاستيعاب عدد الطلاب الكبير بها.

طلاب مدرسة عمر بن الخطاب (2)

ويقول محمد فضل الله، مدير مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الإبتدائى والإعدادى، إن المدرسة تعانى من ازدحام شديد، نظرًا لضم مدرسة ثانوى لها لحين بناء مدرسة تم تخصيصها وعمل رسم كروكى لها، وهى تقع بجوار المدرسة الحالية، أى داخل سور المدرسة ومنذ ثلاثة سنوات وحتى الآن لم يتم البدء فى إنشاء المدرسة، مشيرًا إلى أن المدرسة تقام فيها الدراسة على فترتين.

طلاب مدرسة عمر بن الخطاب (3)

وأضاف مدير مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الإبتدائى والإعدادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه نظرًا لإقامة الدراسة فى المدرسة على فترتين تم تخفيض الوقت الزمنى للحصة إلى نصف ساعة بدلاً من 45 دقيقة، وهو ما يؤثر على العملية التعليمية داخل المدرسة، بجانب أن المدرسة عدد الفصول بها 11 فصلا فقط، يتم من خلالهم استيعاب طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم تحويل مسجد المدرسة إلى فصل، كما تم تحويل الحجر الإدارية إلى فصول، بجانب أن المدرسة لا يوجد بها حجرة إلى التربية الفنية أو التربية الزراعية أو الاقتصاد المنزلى، أو مخزن، حيث تعانى المدرسة من نقص حجز لكل الأنشطة داخل المدرسة.

محمد فضل الله مدير مدرسة عمر بن الخطاب

من جانبه، طالب أهالى قرية أم عزام والتى تقع بها مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية واللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، بسرعة بناء مدرسة الثانوى التى تم تخصصها منذ أكثر من 3 سنوات، حتى تستطيع أن تعمل مدرسة التعليم الأساسى بكل قوتها وتستوعب عدد الطلاب وتحل أزمة الكثافة الطلابية داخل الفصول.

 
مدرسة عمر بن الخطاب (1)
 

مدرسة عمر بن الخطاب (2)

 
مدرسة عمر بن الخطاب

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