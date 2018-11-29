صور .. أمن الموانى يتصدى لثلاث وقائع تهريب بضائع غير خالصة الضرائب

كتب : محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

تصدت الإدارة العامة لأمن الموانى، خلال ال 24 ساعة الماضية لجرائم التهريب، وضبط 3 وقائع تهريب بضائع إلى داخل البلاد دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط مصطفى.م.ع، مواليد 1971، "سائق" ومقيم بمحافظة الجيزة، قائد السيارة نقل ومقطورة رقم "ف س 7916/ د ر 7885"حال قدومة من إحدى الدول العربية عبر منفذ السلوم.. وبتفتيش السيارة تم ضبط 113 لفافة بلاستيكية ملفوفة بلاصق شفاف تحوى مشغولات فضية وزنت 315 كجم، مخفاه بمخزن سرى مصطنع بقاعدة الصندوق الجانبى للسيارة.





كما تم ضبط محمد.ع.م، مواليد 1985"سائق" ومقيم بمحافظة الجيزة قائد السيارة نقل ومقطورة رقم أ ى 4395/ د ر 9391 حال وصوله للبلاد قادماً من إحدى الدول العربية عبر منفذ السلوم ، وبتفتيش السيارة تم ضبط 61 لفافة بلاستيكية ملفوفة بلاصق شفاف تحوى كميات من المشغولات الفضية وزنت 179 كجم ،194 هاتف محمول مخفاه بمخزن سرى مصطنع بقاعدة الصندوق الجانبى للسيارة.

كما تم ضبط محمود.ش.إ، مواليد 1987 ومقيم بمحافظة الجيزة قائد السيارة نقل ومقطورة رقم ب ج 9253/ د ر 9311 حال قدومه للبلاد قادماً من إحدى الدول العربية عبر منفذ السلوم ،وبتفتيش السيارة المشار إليها تم ضبط 21 علبة كرتون بداخلها كميات كبيرة من المشغولات الذهبية وزنت 15 كجم ، و 350 هاتف محمول وكميات من إكسسوارات الهواتف المحمولة مخفاه بمخزن سرى مصطنع بقاعدة الصندوق الجانبى للسيارة.

وذلك دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التهريب والإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده .. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لكافة أشكال جرائم التهريب .