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صور.. آثار الأقصر تنظم احتفالية بمناسبة البدء فى أعمال أول بعثة أثرية صينية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:33 م
صور.. آثار الأقصر تنظم احتفالية بمناسبة البدء فى أعمال أول بعثة أثرية صينية
الأقصر – أحمد مرعى
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نظمت منطقة آثار الأقصر، عصر اليوم الخميس، احتفالية لإطلاق شارة البدء في أعمال اول بعثة أثرية صينية في تاريخ مصر، بحضور قيادات الآثار بالأقصر ومصر العليا ومدير المركز الثقافي الصيني وقيادات البعثة الآثرية الصينية. 

وتم خلال الاحتفالية وضع اول وتد في أرض منطقة "معبد مونتو" بمعابد الكرنك في محافظة الأقصر، للإعلان بدء عمل أول رجال البعثات الآثرية الصينية في تاريخ مصر. 

ومن جانبها قامت البعثة الآثرية الصينية بعمل معاينة للمعبد المقرر أن ينطلقا في ترميم وتطويره وإجراء الحفائر داخله خلال الفترة المقبلة، وذلك لفتحه أمام زيارات السائحين لأول مرة خلال الشهور القليلة القادمة. 

الأقصر-تشهد-إنطلاق-العمل-رسمياً-باحتفالية-للبعثة-الأثرية-الصينية-بالكرنك-(1)
 
الأقصر-تشهد-إنطلاق-العمل-رسمياً-باحتفالية-للبعثة-الأثرية-الصينية-بالكرنك-(2)
 
الأقصر-تشهد-إنطلاق-العمل-رسمياً-باحتفالية-للبعثة-الأثرية-الصينية-بالكرنك-(3)
 
الأقصر-تشهد-إنطلاق-العمل-رسمياً-باحتفالية-للبعثة-الأثرية-الصينية-بالكرنك-(5)
 
الأقصر-تشهد-إنطلاق-العمل-رسمياً-باحتفالية-للبعثة-الأثرية-الصينية-بالكرنك-(7)
 
الأقصر-تشهد-إنطلاق-العمل-رسمياً-باحتفالية-للبعثة-الأثرية-الصينية-بالكرنك-(8)
 
الأقصر-تشهد-إنطلاق-العمل-رسمياً-باحتفالية-للبعثة-الأثرية-الصينية-بالكرنك-(9)
 

 


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