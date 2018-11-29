صاحبة محل المرج عن العاملة المقتولة: كانت كتومة وفوجئت بمصرعها أمام المحل

كتب عامر مصطفى

استمعت نيابة حوادث شرق القاهرة، لأقوال صاحبة المحل التى تعمل فيه الفتاة التى لقيت مصرعها أمامه نتيجة إطلاق النار عليها من قبل مجهول، مما أدى إلى وفاتها فى الحال.

وقالت "مها"، صاحبة المحل، إنها لا تعرف شئ عن الفتاة سوى أنها تعمل لديها فى محل الملابس الذى تملكه بمنطقة المرج، مؤكدة أنها لا تتحدث مع الفتاة كثيرا أثناء وجودها.

وأضافت صاحبة المحل، أن الفتاة كتومة لدرجة كبيرة، وليست مثل بقية الفتيات، ولم تكن تتحدث معها فى أمور حياتها، موضحة أنها كانت تأتى فى الصباح حوالى الساعة العاشرة لفتح المحل، وتغادر ليلا.

وعن يوم الواقعة، قالت صاحبة المحل إنها لم تكن موجودة يومها، وفوجئت بأحد المواطنين جاء إلى منزلها ليخبرها أن الفتاة التى تعمل معها تم قتلها، وأن شخصا أطلق عليها النار وفر هاربا.

وكلفت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عصام خليفة رئيس النيابة بسرعة ضبط واحضار المتهم بقتل فتاة رميا بالرصاص بالمرج، وامرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لتحديد هوية المتهم.

كانت النيابة قد صرحت بدفن جثة المجنى عليها، وأوضحت المعاينة الأولية للجثة إصابتها بطلق ناري بالوجه.

كانت مستشفى اليوم الواحد استقبلت فتاة تدعى ياسمين، وتبلغ من العمر 18عاما، مصابة بطلق نارى فى الوجه، وبعد مكوثها بالمستشفى لبضعة ساعات لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وأمرت النيابة بتسليم جثة الفتاة لذويها بعد انتهاء الصفة التشريحية لها.

بدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد الأهالي بمصرع فتاة بطلق نارى على يد شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام شاب باستقلال دراجة نارى وقام بقتل فتاة باستخدام سلاح نارى وفر هاربا.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها من البحث على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيق.