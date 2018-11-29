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شريف الجبلى عضوا بمجلس إدارة مجلس أعمال الكوميسا عن اتحاد الصناعات المصرية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:00 ص
شريف الجبلى عضوا بمجلس إدارة مجلس أعمال الكوميسا عن اتحاد الصناعات المصرية
كتبت منى ضياء
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شارك اتحاد الصناعات المصرية فى أعمال اجتماع الجمعية العمومية الثامنة لمجلس أعمال الكوميسا، بوفد مكون من كل من د. شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الإفريقى بالاتحاد ود. خالد عبد العظيم - المدير التنفيذى للاتحاد والتى انعقدت على مدى يومى 28 و29 من شهر نوفمبر الحالى فى العاصمة الزامبية لوساكا.

يشارك اتحاد الصناعات المصرية للمرة الأولى فى اجتماعات مجلس أعمال الكوميسا بعد انضمامه كعضو فى أكتوبر من العام الماضى.

أجربت الانتخابات الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، وفى ضوء النظام الأساسى للمجلس تجرى الانتخابات على عدد 8 مقاعد ويحجز المقعد التاسع فى عضوية المجلس للمنظمة التى كان ممثلها يشغل مقعد رئيس المجلس السابق، ولما كان الرئيس السابق للمجلس هو د. أمانى عصفور - رئيس جمعية سيدات الأعمال المصريات، ولما كان انضمام اتحاد الصناعات المصرية كعضو يجعل لمصر عضوين فى الجمعية العمومية فقد تم تسمية كل من د. شريف الجبلى، ود. أمانى عصفور معا فى عضوية مجلس الإدارة فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ إنشاء المجلس منذ ثمانية أعوام.

كما أقرت الجمعية العمومية إنشاء لجنة للصناعة بمجلس أعمال الكوميسا برئاسة اتحاد الصناعات المصرية، هذا ومن المكاسب الأخرى التى تحققت بمشاركة الاتحاد فى أعمال الجمعية العمومية إقرار اللغة العربية كلغة رسمية فى مستندات وأعمال المنظمة وهو ما تم تطبيقه خلال الاجتماع الثامن للجمعية العمومية بالفعل، وأما عن بقية أعضاء مجلس الإدارة الآخرين فقد تم انتخاب 8 من دول موريشيوس والسودان وكينيا وإثيوبيا ومالاوى وزيمبابوى ورواندا وسيشل.

 


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الكوميسا

شريف الجبلى

وزراة الاستثمار

شرم الشيخ

مؤتمر

اتحاد الصناعات

اقتصاد




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