شاهد فى دقيقة.. من هو رئيس الأركان الإسرائيلى الجديد

كتب محمود محيى

صدقت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلى خلال جلستها الأسبوعية يوم الأحد الماضى، على تعيين الجنرال "أفيف كوخافى" رئيسا للأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلى خلفا للجنرال جادى أيزنكوت المنتهية ولايته.

فى الفيديو جراف التالى يرصد "اليوم السابع" أبرز محطات كوخافى العسكرية وجرائمه ضد الفلسطنيين..

مولده ونشأته



ولد عام 1964 ونشأ بمستوطنة "كریات بیالیك"





26 أكتوبر 2019



رشحه وزير الدفاع السابق أفيجادور ليبرمان للمنصب





25 نوفمبر 2018



تعيينه رسميا رئيسا لأركان جيش الاحتلال

1 يناير 2019



تسلم كوخافى منصبه رسميا

حياته العسكرية



- بدأ خدمته العسكرية فى وحدة "المظلات"

- تدرّج فى جميع المناصب الإدارية بجيش الاحتلال

- قاد "كتيبة غزة" التابعة لجيش الاحتلال

- قاد "لواء الشمال"

- ترأس شعبة المخابرات العسكرية "أمان"

جرائمه ضد الفلسطينيين



- شارك فى قمع الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية

- خاض حرب لبنان الأولى 1982 والثانية عام 2006

- شارك فى حروب الاحتلال ضد غزة فى 2008 و 2012 و 2014