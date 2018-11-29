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شاهد فى دقيقة.. من هو رئيس الأركان الإسرائيلى الجديد

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:56 م
شاهد فى دقيقة.. من هو رئيس الأركان الإسرائيلى الجديد أفيف كوحافى
كتب محمود محيى
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صدقت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلى خلال جلستها الأسبوعية يوم الأحد الماضى، على تعيين الجنرال "أفيف كوخافى" رئيسا للأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلى خلفا للجنرال جادى أيزنكوت المنتهية ولايته.

فى الفيديو جراف التالى يرصد "اليوم السابع" أبرز محطات كوخافى العسكرية وجرائمه ضد الفلسطنيين..

 

 

مولده ونشأته
 

ولد عام 1964 ونشأ بمستوطنة "كریات بیالیك"


 

26 أكتوبر 2019
 

رشحه وزير الدفاع السابق أفيجادور ليبرمان للمنصب


 

25 نوفمبر 2018
 

تعيينه رسميا رئيسا لأركان جيش الاحتلال

 

1 يناير 2019
 

تسلم كوخافى منصبه رسميا

 

حياته العسكرية
 

- بدأ خدمته العسكرية فى وحدة "المظلات"

- تدرّج فى جميع المناصب الإدارية بجيش الاحتلال

- قاد "كتيبة غزة" التابعة لجيش الاحتلال

- قاد "لواء الشمال"

- ترأس شعبة المخابرات العسكرية "أمان"

 

جرائمه ضد الفلسطينيين
 

- شارك فى قمع الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية

- خاض حرب لبنان الأولى 1982 والثانية عام 2006

- شارك فى حروب الاحتلال ضد غزة فى 2008 و 2012 و 2014

 


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رئيس الأركان الإسرائيلى

أفيف كوخافى

اسرائيل




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