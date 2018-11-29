س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"1" ثانوى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات أول اختبار لطلاب الثانوية العامة التراكمية فى النظام الجديد للتعليم، اليوم السابع" يجيب على بعض الأسئلة التى توضح آلية الامتحان وشكل الأسئلة فى النقاط التالية.

متى يبدأ أول امتحان للصف الأول الثانوى؟

ينطلق أول اختبار لطلاب الصف الأول الثانوى 13 يناير المقبل.

متى ينتهى الطلاب من امتحاناتهم؟

ينتهى طلاب الصف الأول الثانوى من اختباراتهم 24 من نفس الشهر.

كيف صنفت التعليم الامتحان الأول لطلاب الأول الثانوى؟

يعد أول امتحان لطلاب الثانوية التراكمية تجريبى لن تحسب درجاته للطالب ولا يوجد به رسوب أو نجاح.

ما هو عدد الامتحانات خلال العام الدراسى كله؟

يختبر الطالب فى الصف الأول الثانوى 4 امتحانات خلال العام الدراسى بأكمله.

متى يبدأ الامتحان الثانى لطلاب الأول الثانوى؟

فى شهر مارس المقبل ويمتحن الطالب فى الموضوعات التى درسها من بداية الفصل الدراسى الثانى حتى موعد عقد الامتحان.

متى يمتحن الطالب أخر امتحانين؟

فى نهاية الفصل الدراسى الثانى وحتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائى.

كيف يتم تقييم الطالب فى الصف الأول الثانوى هذا العام؟

يقيم الطالب من خلال درجته بأخرين امتحانين.

ما هى الدرجة التى تحسب للطالب؟

تحسب للطالب أعلى درجة فى بأخر امتحانين والتى يؤديهم نهاية الفصل الدراسى الثانى.

هل تحسب درجات طلاب الصف الأول الثانوى هذا العام ضمن مجموع الثانوية العامة؟

لن تحسب درجات طلاب الصف الأول الثانوى هذا العام ضمن مجموع دخول الجامعة ويبدأ من العام المقبل.

ـ متى يمتحن الطلاب أول اختبار الكترونى؟

من المقرر أن يؤدى الطلاب الامتحان الثانى والذى يعقد فى شهر مارس المقبل الكترونيا.

ما هى فلسفة الامتحانات فى الثانوية التراكمية الجديدة؟

تعتمد على قياس مهارات الفهم والتطبيق والمهارات العليا للتفكير وتغيير أنماط التقييم.

ـ من أين تأتى أسئلة الامتحانات فى الثانوية التراكمية؟

من بنوك الأسئلة فى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى حيث تتسلم كل مديرية الامتحانات من مقر المركز.

هل للمعلم دخل فى وضع الأسئلة؟

لن يكون لمعلم المدرسة أى دخل فى وضع أسئلة الامتحانات فى الثانوية التراكمية.

من المسئول عن وضع الأسئلة؟

وضعها خبراء ومتخصصون فى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.