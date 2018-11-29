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سقوط 5 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو و هيروين بقصد الإتجار فى الإسماعيلية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:09 م
سقوط 5 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو و هيروين بقصد الإتجار فى الإسماعيلية مخدرات-ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو الهيروين بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان  اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كلا من المتهم "احمد.س.ا"37 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ش.ا"36 عاما عاطل ومقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.ا.ال"28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.س.ع"18 عاما مقيم الحمادة بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ص.ي"28 عاما عاطل ومقيم ابوسلطان دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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