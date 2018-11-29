سقوط عاطل حول مسكنه لمصنع لإنتاج الأستروكس بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بتحويل مسكنه إلى مصنع لتصنيع وتعبئة مخدر الاستروكس بالوراق، وضبط بحوزته كيلو ونصف من المخدر، بالإضافة إلى مادة خام للمخدر، ومواد تستخدم فى التصنيع، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد تورط "فتحى.أ" 27 سنة عاطل، فى تصنيع مخدر الاستروكس، داخل مسكنه.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 6 أكياس من مخدر الاستروكس، بلغ وزنها كيلو ونصف، و6 زجاجات تحتوى على مادة الأسيتون، وكيس يحتوى على مادة الكيتامين الخام لتصنيع الاستروكس يبلغ وزنه 250 جرام، ومبلغ 925 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بحيازته للمضبوطات، لتصنيع مخدر الاستروكس، وبيعه لعملائه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.