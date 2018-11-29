سفر وعودة 1007 مصريين وليبيين و 311 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1007 مصريين وليبيين و 311 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 727 إلى الجانب الليبي، بينهم 212مصريا و515 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 280 بينهم 221 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 59 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 157 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 154 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.