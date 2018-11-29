سعر اليورو اليوم الخميس 29-11-2018 وارتفاع العملة الأوروبية أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، آخر أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الخميس 29-11-2018، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، زاد سعر العملة الأوروبية، ليسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، الآن، 20.20 جنيه للشراء، و 20.36 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.15 جنيه للشراء

20.28 جنيه للبيع



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.20 جنيه للشراء

20.36 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.21 جنيه للشراء

20.38 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.29 جنيه للشراء

20.46 جنيه للبيع



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.29 جنيه للشراء

20.46 جنيه للبيع



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.33 جنيه للشراء

20.48 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.27 جنيه للشراء

20.44 جنيه للبيع