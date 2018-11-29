رئيس بنك مصر يتسلم فى لندن جائزة "ذا بانكر" كأفضل بنك

رسالة لندن - أحمد يعقوب

يتسلم محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم، الخميس، جائزة "ذا بانكر" المملوكة لمؤسسة "فايننشال تايمز" البريطانية كأفضل بنك فى مصر فى حفل يقام فى العاصمة البريطانية لندن.

جدير بالذكر أن مؤسسة EMEA Finance، أحد أهم المؤسسات العالمية فى مجال المال والبنوك، قامت مؤخرا بإعلان جوائزها عن عام 2017، والتى حصد بنك مصر منها جائزة "أفضل بنك فى تمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية لعام 2017" - "Best Project Finance House In Africa" للعام الثالث على التوالي، و تأتى تلك الجائزة تأكيدا للأداء المتميز للبنك و نتائجه المالية القوية و استمرارا للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات.