video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الإمارت يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور اجتماع قادة دول التعاون الخليجى

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:33 م
رئيس الإمارت يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور اجتماع قادة دول التعاون الخليجى الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
أبوظبى(أ ش أ)
إضافة تعليق

تلقى الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن دعوته لحضور الدورة الـ 39 لاجتماع قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى التاسع من شهر ديسمبر المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال استقبال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الخميس، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذى سلمه الرسالة.

وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن راشد والدكتور الزيانى تبادلا- خلال اللقاء- الحديث حول جدول أعمال القمة الـ 39 وسبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه مصلحة شعوب دولة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دول التعاون الخليجى تؤكد على أهمية الدور المحورى فى صيانة أمن المنطقة

الامارات

السعوديه

اجتماع قاده دول التعاون الخليجى

دول التعاون الخليجى




لا تفوتك
رئيس الوزراء لـ"المحافظين": "فين فلوس تقنين أراضى الدولة"

رئيس الوزراء لـ"المحافظين": "فين فلوس تقنين أراضى الدولة"

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة