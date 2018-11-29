رئيس الإمارت يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور اجتماع قادة دول التعاون الخليجى

أبوظبى(أ ش أ)

تلقى الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن دعوته لحضور الدورة الـ 39 لاجتماع قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى التاسع من شهر ديسمبر المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال استقبال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الخميس، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذى سلمه الرسالة.

وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن راشد والدكتور الزيانى تبادلا- خلال اللقاء- الحديث حول جدول أعمال القمة الـ 39 وسبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه مصلحة شعوب دولة.