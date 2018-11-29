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حسام بدراوى يكشف لـ اليوم السابع غدا تفاصيل تمويل الإخوان لمليون شخص

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:29 م
حسام بدراوى يكشف لـ اليوم السابع غدا تفاصيل تمويل الإخوان لمليون شخص عدد اليوم السابع
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تحت عنوان "السيسى يمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين"، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، تفاصيل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين.. الرئيس يوجه بتوفير الإمكانات اللازمة لهم.. المكرمون: نشعر بالفخر لتكريم الرئيس.. ويمثل حافزا لرفع اسم مصر عاليا.

 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 


 

ـ السيسى يمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين ويوجه بتوفير الإمكانات اللازمة لهم.. المكرمون: نشعر بالفخر لتكريم الرئيس.. ويمثل حافزا لرفع اسم مصر عاليا
 

ـ الدكتور حسام بدراوى فى حوار شامل مع «اليوم السابع»: الإخوان مولوا مليون شخص للبقاء فى الشوارع للقضاء على حكم مبارك.. طلبت من مبارك التدخل بإجراءات ديمقراطية قبل «25 يناير» ولم يسمعنى أحد.. لابد من عودة مجلس الشورى من جديد وتقليل عدد النواب فى البرلمان


 

ـ الولد الشقى يفتح خزائن أسراره.. حسن يوسف يكشف تفاصيل علاقته بالسندريلا وذكرياته مع العندليب
 

ـ صاحب المصنع: أنافس المنتجات المستوردة.. «وائل » عاد من الخارج لإنشاء مصنع جوارب بالدقهلية بدعم «المشروعات الصغيرة»


 

ـ الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى السبت المقبل.. رئيس الوزراء: 11 مليوناً و 500 ألف مواطن تم الكشف عليهم.. و«التعليم»: إجراء الفحص يستلزم توقيع إقرار بموافقة ولى الأمر
 

ـ انتظرونا الأحد.. وزير التعليم يشرح تفاصيل النظام التعليمى الجديد لمجلس تحرير «اليوم السابع».. إجابات شاملة عن كل أسئلة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين


 

ـ مقررات دراسية تمتلك «التعليم» حقوق ملكيتها الفكرية.. الوزارة توفق أوضاع 175 طالباً من طلاب مدارس «بير السلم»
 

ـ رئيس الوزراء لـ«المحافظين»: «فين فلوس تقنين أراضى الدولة؟!».. وزير التنمية المحلية: 6.5 مليار جنيه الحصيلة حتى الآن.. ويؤكد: الرئيس سيناقش مع المحافظين المشروعات المتعثرة


 

ـ السيسى يبحث مع "مدبولى" المشروعات القومية ويوجه بتطبيق أعلى المعايير
 

ـ السيسى يستقبل "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

 

 

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