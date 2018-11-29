حبس 4 أحداث تورطوا مع عصابة لاستغلال الأطفال فى التسول بحلوان

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الكلية، بحبس 4 أطفال، تتراوح أعمارهم من سن 14 و15 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاشتراك مع رجل وامرأة فى استغلال الأطفال فى أعمال التسول.

وكان ضباط مباحث الأحداث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا فى حملة أمنية من ضبط 11 طفلا، حال تسولهم داخل إحدى الحدائق العامة بمدينة حلوان، وتبين أن 5 منهم فى عمر 15 عاما يعملون لصالح رجل وامرأة فى الإشراف على عمل باقى الأطفال فى التسول.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الرئيسيين.

وبعرضهم على النيابة أمرت بإيداع الضحايا وهم 6 أطفال "3 إناث و3 ذكور"، إحدى دور الرعاية، بعد عرضهم على الطب الشرعى للتأكد من عدم وجود أثار تعذيب أو اعتداءات جنسية، كما استبعدت النيابة أحد الأطفال من تهمة الاشتراك مع المتهمين الرئيسيين.