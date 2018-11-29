حبس سائق أتوبيس نقل عام 3 سنوات لقتل شخص فى حادث تصادم بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنح مستأنف سيدى جابر فى الإسكندرية، اليوم الخميس، بحبس "ح. ا. إ" سائق أتوبيس نقل عام، 3 سنوات، لاتهامه بقتل شخص فى حادث تصادم، بشارع البطالسة شرق الإسكندرية.

وتعود القضية رقم 19297 لسنة 2018، جنح سيدى جابر جزئى، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل عام، بدائرة القسم، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وتهشم سيارة بسبب سرعة الأتوبيس الزائدة.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة سيدى جابر، أن الأتوبيس كان بقيادة سائق يدعى "ح. ا. إ"، وتصادم فى إشارة مرور بشارع البطالسة شرق الإسكندرية، ونتج الحادث عن إصابة شخص وتم نقلة إلى أحد المستشفيات ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى، كما تسبب السائق فى تهشم سيارة ملاكى تقودها سيدة.

وأسفرت تحريات ضباط قسم شرطة سيدى جابر، أن سائق الأتوبيس هو المتسبب فى الحادث لسيره بسرعة زيادة، وباشرت النيابة التحقيق معه، واستمعت لشهود عيان على الحادث من خلال إجراء المعاينة، وتم اتهامه بالتسبب فى قتل شخص، على الفور تم إلقاء القبض علية، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى نيابة مستأنف سيدى جابر التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن 3 سنوات.