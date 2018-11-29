حبس المتهم باغتصاب ابنته.. والمجنى عليها: ارتكب جريمته تحت تأثير المخدر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، بحجز مسن على ذمة تحريات المباحث فى اتهامه بهتك عرض ابنته.

وأمام عمر هارون، وكيل نيابة عين شمس، أنهارت الطفلة، وأعترفت بتعدى والدها عليها جنسيا، 6 مرات، داخل شقته، كما قالت إنه هددهها إذا فضحت أمره بالقتل.

واضافت أن والدها كان يغتصبها فى حضور زوجته الثانية داخل غرفة نومه تحت تأثير تعاطيها مخدر بالقوة حتى تغيب عن الوعى.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من ربة ‎منزل، تتهم طليقها بالاعتداء جنسيا على ابنتها 16سنة، بمساعدة زوجته الثانية داخل شقتهما بمنطقة عين شمس.

على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث ‎القسم للقبض على المتهم، وتمت إحالته للنيابة التى تباشر معه التحقيق.