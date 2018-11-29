جهاز المشروعات الصغيرة يمول مشروعات بـ186 مليون جنيه بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

يواصل فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، تقديم خدماته لأهالى المحافظة فى مجال التخفيف من حدة الفقر ومحاربة البطالة وخلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة ريادة الأعمال.

وكشف المهندس سليمان العمارى رئيس فرع الجهاز بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، جانبا من الخدمات التى قدمت، موضحا أنه خلال الفترة من 1992 حتى سبتمبر 2018، تم تمويل العديد من المشروعات بإجمالى التمويل المتاحة كقروض 186,620,000 جنيه مولت قرابة 13876 ‏مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر، وفرت 24885 فرصة عمل.

ومنح بإجمالى تمويل 50 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، والتنمية المجتمعية والتدريبى بالمحافظة وفرت 1800 فرصة عمل.

وأشار رئيس فرع الجهاز بشمال سيناء، أنه فى مجال الخدمات غير المالية، يقوم الجهاز بحزمة مشروعات تشمل التسويق والتدريب والدعم الفنى، وتقديم النماذج الاسترشادية، ودراسات الجدوى، وإتاحة فرصة للمستفيدين لتسويق منتجاتهم عن طريق إقامة المعارض داخل المحافظة والمعرض المركزى بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، والمشاركة فى المعارض الخارجية، وإقامة الندوات بمراكز الشباب المنتشرة بنطاق المحافظة لنشر ثقافة فكر العمل الحر.

وقامت وحدة الشباك الواحد بفرع الجهاز بمحافظة شمال سيناء منذ نشأتها سنة 2009 بإصدار 1482 رخصة مؤقتة، وإصدار 1370 رخصة دائمة، وإصدار 320 سجلا تجاريا، وإصدار 335 بطاقة ضريبية، وإصدار 2500 رقم قومى للمنشأة، يستفيد منه المواطن فى عرض منتجات فى السلاسل التجارية، ‏وخصم 50 ‎%‎ من تكلفة خدمة الباركود لمنتجاته، والحصول على فرصة تصديرية، وصفقات تكامل بين المشروعات، والتسجيل فى سجل الموردين الحكوميين.

وأضاف المهندس سليمان العمارى رئيس فرع الجهاز بشمال سيناء، أنه فى إطار الخدمات للمستفيدين، قام فرع الجهاز بإتاحة معارض لتسويق منتجات العملاء فى 161 معرض داخل وخارج المحافظة أشترك فيها 750 عارضا.

وفى مجال تدريبات ابدأ مشروعك والتدريبات الحرفية، وريادة الأعمال من خلال وحدة الخدمات غير المالية، ووحدة النوع الاجتماعى ال جندر تم عمل 138 دورة تدريبية، وتدريب 4077 متدربا، و330 ندوة حول التعريف ببداية المشروع، وتسجيل 500 مشروع بسجل الموردين الحكوميين، وتم ترشيح 105 عميل للتسكين بالسلاسل التجارية، وترشيح 80 عميل للحصول على فرص تصديرية، وتقديم خدمة الباركود لـ120 عميلا، وتقديم 750 خدمة معلومات أعمال، وعرض تقديم نموذج استرشادية لدراسة جدوى 850 عميلا.