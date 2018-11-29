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جلسة بمؤتمر التنوع البيولوجى لبحث تحسين إدارة المحميات بالبحر الأحمر

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:44 م
جلسة بمؤتمر التنوع البيولوجى لبحث تحسين إدارة المحميات بالبحر الأحمر مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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نظمت الهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" جلسة عمل حول مشاركة أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية فى تحسين إدارة المحميات البحرية بالبحر الأحمر وخليج عدن وذلك خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بحضور وفود المؤتمر. 
 
تناولت الجلسة جهود "برسيجا" في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن لتحسين إدارة المناطق البحرية   بالإضافة إلى دعم مشاركة المجتمع المحلي والجهود المبذولة لارشادهم نحو الإستخدام المستدام للموارد البحرية وحماية النظام البيئي.
 
 كما تناولت الجلسة نتائج مشروع الإدارة الاستراتيجية للأنظمة البيئية  بالبحر الأحمر وخليج عدن (SEM) ، الذي يموله مرفق البيئة العالمي و البنك الدولي بالتعاون مع برسيجا 
 
 واستعرضت الجلسة قصص النجاح والدروس المستفادة من تدخلات المشروع في بعض المحميات البحرية، ومنها جزيرة مكاوك بالسودان، ومحمية وادى الجمال بمصر، ومحمية العقبة بالأردن، وغيرها من المحميات التى تعتمد على المشاركة المجتمعية في مختلف عمليات تخطيط وإدارة و ومراقبة المناطق المحمية.
 
وطرحت الجلسة سبل توفير مصادر للدخل للمجتمعات المحلية من خلال السياحة البيئية ، وتركيب وتشغيل وحدات الطاقة الشمسية ؛ وتمكين النساء وجمعيات الصيد المحلية من المشاركة فى تعزيز نظم إدارة  المناطق المحمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
 

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