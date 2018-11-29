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جامعة طنطا تفوز بالمركز الثاني في بطولة المصارعة للجامعات

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:06 ص
جامعة طنطا تفوز بالمركز الثاني في بطولة المصارعة للجامعات جانب من البطولة
الغربية – عادل ضرة
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أعلن الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب عن فوز الجامعة بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية وذلك خلال مشاركتها في بطولة المصارعة للجامعات المصرية التي أُقيمت على ملاعب جامعة المنوفية ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي الـ 46 ، مضيفاً أن مشاركة جامعة طنطا في البطولة تأتي تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.

وأشار "الرفاعي" إلى فوز طلاب الجامعة بـ 6 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين حصل عليهما عبد الرحمن إيهاب الصيفى الطالب بكلية الآداب "وزن 82 كيلو" ، ويوسف مصطفى السعيد الطالب بكلية التربية الرياضية "وزن 130 كيلو" ، وميدالية فضية للطالب محمد أحمد الجمبيهى بكلية التربية الرياضية "وزن 72 كيلو" وثلاث ميداليات برونزية حصل عليهم ربيع محمد ربيع "وزن 55 كيلو" ، ومحمد اشرف البحراوى "وزن 60 كيلو" الطالبين بكلية التربية الرياضية ، ومحمد أمين سعد الطالب بكلية التجارة "وزن 55 كيلو".

كما أعلنت الدكتورة عزة الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية التي أجريت على مستوى الكلية تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة،  والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

وأشار الدكتور هاني سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى فوز الطالب محمد طارق بلقب الطالب المثالي والطالبة نورهان نجا على لقب الطالبة المثالية.
 

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