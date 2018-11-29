تنفيذ 7212 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية-نيفين طه

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 465 محكوما عليهم و21 حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفة القانون وإعادة الانضباط إلي الشارع القليوبي.

وتلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 465 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7212حكم و1139حكم جزئي و322 حكم مستأنف، وتحصيل 5223 جنيه غرامات وتحرير 507 مخالفة.

كما تم تحرير 282 مخالفة مرافق وهم 30 إشغال طريق - 8 نظافة عامة - 42 بائع متجول - 92 إزالة فورية - 20 إعلانات مخالفة - 76 وصلات كهربائية - 3 غرامة فورية - 6 غرزة شاى - 5 إزالة تندة كما تم رفع 20 طن قمامة ومخلفات.

كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 32 شقة و101 من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .