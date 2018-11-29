تنفيذ 1184 حكما متنوعا وضبط 107 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1184 حكمًا متنوعًا منها 837حكمًا جزئيا و17 حكم مستأنف و271 حكم غرامات ،57 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 13800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.