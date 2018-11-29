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تنفيذ 1184 حكما متنوعا وضبط 107 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:14 ص
تنفيذ 1184 حكما متنوعا وضبط 107 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حبس
الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1184 حكمًا متنوعًا منها 837حكمًا جزئيا  و17 حكم مستأنف و271 حكم غرامات ،57 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 13800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 107 متهمًا هاربا محكومًا عليه ، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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