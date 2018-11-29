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تقرير لمركز العلاقات الصينية الأمريكية ينفى تدخل بكين فى انتخابات الكونجرس

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:02 ص
تقرير لمركز العلاقات الصينية الأمريكية ينفى تدخل بكين فى انتخابات الكونجرس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت - سالى حسام
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كشف تقرير لخبراء فى الشأن الصينى، أن بكين لم تسع للتدخل فى الانتخابات الأمريكية كما يقول ترامب ونائبه مايك بنس، لكنها على نحو آخر تحاول مد نفوذها على حساب أمريكا عبر مجالات أخرى.
 
 
وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، فأن التقرير صادر من مركز "العلاقات الصينية الأمريكية بالجمعية الأسيوية" وهو مركز أبحاث أمريكى، ويقول مدير المركز أورفيل شيل "نحن فى مرحلة مهمة للغاية" فى العلاقات بين البلدين.
 
 
وذكر التقرير إن الصين لم تسع للتأثير على نتيجة الانتخابات الأمريكية، لكنها تمارس عمليات مد نفوذ من خلال وسائل الإعلام الصينية وتمويل الجامعات والمنح الدراسية والتأثير على الاقتصاد الأمريكى من خلال الصفقات التجارية.
 
 
والتقرير موله معهد هوفر بمشاركة 32 شخصية أكاديمية من أمريكا و7 دول أخرى وجاء بعنوان "النفوذ الصينى والمصالح الأمريكية".. ويحذر التقرير من أن بكين ربما تسعى للتأثير على الرأى العام الأمريكى من خلال التبرعات التى يقدمها رجال أعمال صينيين للجامعات الأمريكية خاصة تلك التى تحتاج للمال، وهناك أيضا تبرعات فى الحملات الانتخابية وهو أمر قانونى فى أمريكا إذا انتقلت هذه الأموال للحملات عن طريق مواطنين أمريكيين كوسطاء.
 
 
وذكر التقرير بالتحديد مجموعة HNA الصينية العقارية وكيف مولت الحملة الانتخابية الخاصة بمرشح الكونجرس جريج بنس، شقيق مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى.
 
 
ويركز التقرير أيضا على الصينيين فى أمريكا أو الأمريكيين ذوى الأصول الصينية والذين تستخدمهم الصين كأداة فى سياساتها الأمر الذى اختلفت معه واحدة فقط من الأكاديميين المشاركين فى التقرير وهى سوزان شيرك التى قالت "أنا قلقة من رد الفعل فى أمريكا حيال هذه النقطة" لأنها لا تريد موجة خوف أو عنصرية تضع الأمريكيين الصينيين كهدف ومحل شك بشكل عنصرى.

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