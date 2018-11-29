تعرف على عقوبة تدخين السيجارة فى المستشفى و النادى و المدرسة و مراكز الشباب

كتب عامر مصطفى

صدرت فى الآونة الأخيرة قوانين تحظر التدخين فى الأماكن العامة، وشملت بعض الأماكن الخاصة بالموظفين، والمنشآت الصحية، لما للتدخين من خطورة على الصحة العامة، وكذلك البيئة، "اليوم السابع" يستعرض بعض القوانين الخاصة بالحظر، والأماكن المراد منع المدخنين فيها.

-صدور القانون:

=تم إعلان قانون رقم 154 لسنة 2007 بشأن مكافحة التدخين.

-الأماكن الممنوع فيها التدخين:

=المنشآت الحكومية، المنشأت الصحية ، المنشآت التعليمية ، النوادي الرياضية والاجتماعية، مراكز الشباب فضلا عن وسائل النقل العامة و المواصلات، ولن يسمح التدخين بداخلها.

-صلاحيات مسئول المنشأة:

= يلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها.

-الغرامة المقررة

=يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيها، وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

-المتوفين بسبب التدخين:

= بحسب أخر إحصائية فأن عدد الوفيات الناتجة عن التدخين فى مصر تصل إلى 170 ألف شخص سنويا.