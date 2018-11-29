ترامب يهدد الديمقراطيين بوثائق "مدمرة" حال ملاحقتهم لإدارته

كتبت ريم عبد الحميد

هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الديمقراطيين برفع السرية عن وثائق ستكون مدمرة لهم، على حد قوله، لو أرادوا أن يلعبوا بقوة عندما يسيطرون على مجلس النواب العام المقبل.

وقال ترامب فى مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، "لو أرادوا أن يلعبوا بقوة، سأدفع أنا أيضا.. سيرون كم هى مدمرة هذه الصفحات".

ومن المقرر أن يطلق الديمقراطيون سلسلة من التحقيقات بعد أن فازوا بأغلبية مجلس النواب فى الانتخابات النصفية الأخيرة. ومن المرجح أن تقوم اللجان التى يسيطر عليها الديمقراطيون بالتحقيق فى سلسلة من القضايا من بينها التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2016، والأموال التى دفعها محامى ترامب السابق مايكل كوهين للنساء اللاتى أقمن علاقات مع ترامب، وهى المزاعم التى ينكرها الرئيس، واحتمال عرقلة سير العدالة إلى جانب تمويلات ترامب.

وقال الرئيس للصحيفة الأمريكية، إنه يريد أن يحتفظ بالوثائق للوقت الذى يستطيع أن يستخدمها فيه ضد الديمقراطيين بأفضل فعالية. وأضاف، سيكون الأمر أكثر قوة بكثير لو فعلت هذا فيما بعد لأننا لو فعلناه بالفعل سيكون بالخبر القديم. ولم يتضح ما هى الوثائق التى يتحدث عنها ترامب.

وعلقت شبكة "سى إن إن"، قائلة إن تصريحات ترامب تمثل تصعيدا لما سبق أن صرح به فى وقت سابق هذا الشهر بعد فوز الديمقراطيين بمجلس النواب فى الانتخابات النصفية، حيث أكد أنه لو بدأ الديمقراطيين التحقيق فيما يخص إدارته فإنه سينتقل إلى ما يشبه وضع الحرب.