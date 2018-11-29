video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يهدد الديمقراطيين بوثائق "مدمرة" حال ملاحقتهم لإدارته

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:11 م
ترامب يهدد الديمقراطيين بوثائق "مدمرة" حال ملاحقتهم لإدارته الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الديمقراطيين برفع السرية عن وثائق ستكون مدمرة لهم، على حد قوله، لو أرادوا أن يلعبوا بقوة عندما يسيطرون على مجلس النواب العام المقبل.

 

وقال ترامب فى مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، "لو أرادوا أن يلعبوا بقوة، سأدفع أنا أيضا.. سيرون كم هى مدمرة هذه الصفحات".

 

ومن المقرر أن يطلق الديمقراطيون سلسلة من التحقيقات بعد أن فازوا بأغلبية مجلس النواب فى الانتخابات النصفية الأخيرة. ومن المرجح أن تقوم اللجان التى يسيطر عليها الديمقراطيون بالتحقيق فى سلسلة من القضايا من بينها التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2016، والأموال التى دفعها محامى ترامب السابق مايكل كوهين للنساء اللاتى أقمن علاقات مع ترامب، وهى المزاعم التى  ينكرها الرئيس، واحتمال عرقلة سير العدالة إلى جانب تمويلات ترامب.

 

وقال الرئيس للصحيفة الأمريكية، إنه يريد أن يحتفظ بالوثائق للوقت الذى يستطيع أن يستخدمها فيه ضد الديمقراطيين بأفضل فعالية. وأضاف، سيكون الأمر أكثر قوة بكثير لو فعلت هذا فيما بعد لأننا لو فعلناه بالفعل سيكون بالخبر القديم. ولم يتضح ما هى الوثائق التى يتحدث عنها ترامب.

 

وعلقت شبكة "سى إن إن"، قائلة إن تصريحات ترامب تمثل تصعيدا لما سبق أن صرح به فى وقت سابق هذا الشهر بعد فوز الديمقراطيين بمجلس النواب فى الانتخابات النصفية، حيث أكد أنه لو بدأ الديمقراطيين التحقيق فيما يخص إدارته فإنه سينتقل إلى ما يشبه وضع الحرب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. إيران تناور ترامب.. طائرات أمريكية فى قبضة الحرس الثورى

ستورمى دانيالز تتهم محاميها برفع دعوى ضد ترامب دون رغبتها

الفوضى على الطريقة الفرنسية.. "فتش عن المرأة".. مارين لوبان أول المتهمين بتخريب باريس.. وخبراء: دعوتها للانتخابات المبكرة تكشف وقوفها وراء "السترات الصفراء".. وتعاونها مع "ترامب" غير مستبعد لترويض "ماكرون"

مولر يدقق فى الاتصالات بين ترامب وحليفه بشأن تحقيقات التدخل الروسى

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

دونالد ترامب

الديمقراطيين

الرئيس الامريكى

التدخل الروسى




لا تفوتك
ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة