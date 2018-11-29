تخرج الدفعة الأولى من برنامج التبادل فى التعليم التكنولوجى بين مصر والصين.. صور

رسالة بكين: هانى محمد

شارك السفير أسامة المجدوب، سفير جمهورية مصر العربية في بكين، في حفل تخرج الدفعة الأولي من برنامج التبادل الطلابي في مجال التعليم التكنولوجي بين مصر والصين والذي يتم من خلاله ارسال 100 طالب وطالبة الي معهد بكين المهني لتكنولوجيا المعلومات على خمس دفعات لاستكمال دراستهم الجامعية باللغة الصينية لمدة أربع سنوات فى مجال هندسة الميكاترونيكس وهندسة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.

تضمنت كلمة السفير خلال تقديم التهنئة للطلاب الذين تخرجوا من المعهد هذا العام متمنياً لهم مزيد من التوفيق والنجاح في استكمال دراستهم لمدة عام اخر في جامعة جياو تونغ لهندسة الاتصالات ببكين لاعدادهم ليكونوا كوادر تعمل في الكلية التكنولوجية المصرية الصينية التي ساهمت السفارة المصرية في افتتاحها هذا العام بجامعة قناة السويس، كما رحب بالدفعة الجديدة من الدارسين بالمعهد متمنيا لهم أن يسلكوا نفس النهج الذى صار عليه الدفعات السابقة .

وشهد الحفل مشاركة كل من السفير أسامة المجدوب ، ورئيس معهد بكين المهني لتكنولوجيا المعلومات ونائب رئيس المعهد ومدير العلاقات الدولية، والدكتور حسين ابراهيم ، المستشار الثقافي المصري ،و توفيق سرحان ، مندوب مؤسسة مصر الخير والدكتور طارق الفرماوي ، المشرف الأكاديمي علي الطلاب المصريين

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى الاستفادة من التجربة الصينية الناجحة فى ربط التعليم الفنى بالصناعة، حيث إن هذه المعاهد مرتبطة بالمصانع فى الصين، والتى تشرف على مناهجها وبرامجها التعليمية والتدريبية وتساهم فى تمويلها.











