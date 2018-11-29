تحصين الماشية والدواجن وضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

تمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بإشراف الدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل، مدير عام الطب البيطري، من علاج أمراض الدواجن ل12000 طائر من بينها علاج " 8380 دجاج، و1860 بط، و80 رومي، و1680 أرانب.

واكد مدير عام الطب البيطري، تم 53710 طائر من بينها تحصين " 14540 نيوكاسل عضل، و3890 لاسوتا، و22910 هتشنر، و8750 جمبورو، و3620 كوليرا طيور، و70 تسمم دموي أرنبي فيروسي "، ومكافحة إنفلونزا الطيور في قطاع المزارع وتم سحب 7 عينات من الطيور، و21 تصريح نقل طيور، وتم نقل 21000 طائر، وفى قطاع الأهالى تم تحصين 7540 طائر ، مشددا على أنه لا توجد حالات إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تحصين 15745 حيوان ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض جدري الضأن، من بينها " 15452 أغنام، و293 ماعز ".

وأضاف: "تمكنت الحملة من تحرير المحضر رقم 729 جنح أمن دولة طوارئ، لمكتب "ر" لبيع الأدوية البيطرية والكتاكيت ملك للمواطن "ر.ع.ح"، لحيازته أدوية محظورة تضمنت "أدوية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام البيطري.