video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحصين الماشية والدواجن وضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:04 م
تحصين الماشية والدواجن وضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ تحصين - أرشيفية
كفر الشيخ _ محمد سليمان
إضافة تعليق
تمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بإشراف الدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل، مدير عام الطب البيطري، من علاج أمراض الدواجن ل12000 طائر من بينها علاج " 8380 دجاج، و1860 بط، و80 رومي، و1680 أرانب. 
 
واكد مدير عام الطب البيطري، تم 53710 طائر من بينها تحصين " 14540 نيوكاسل عضل، و3890 لاسوتا، و22910 هتشنر، و8750 جمبورو، و3620 كوليرا طيور، و70 تسمم دموي أرنبي فيروسي "، ومكافحة إنفلونزا الطيور في قطاع المزارع وتم سحب 7 عينات من الطيور، و21 تصريح نقل طيور، وتم نقل 21000 طائر، وفى قطاع الأهالى تم تحصين 7540 طائر ، مشددا على أنه لا توجد حالات إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تحصين 15745 حيوان ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض جدري الضأن، من بينها " 15452 أغنام، و293 ماعز ".
 
وأضاف: "تمكنت الحملة من تحرير المحضر رقم 729 جنح أمن دولة طوارئ، لمكتب  "ر" لبيع الأدوية البيطرية والكتاكيت ملك للمواطن "ر.ع.ح"، لحيازته أدوية محظورة تضمنت "أدوية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام البيطري.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحصين 500 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالبحيرة

كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

حملة بيطرية

دواجن

تحصين

أدوية




لا تفوتك
ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة