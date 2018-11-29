تحرير 1124 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1124 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 344 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و45 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و32 مخالفة انتظار خاطئ وحجز9 سيارات و110 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو29 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 23 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و19رخصة لمخالفة البيئة و110 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 24 رخصة لمخالفة خط السير و37 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و13 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 24 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 38 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و24 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و60 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 6 سيارات متروكة و34 مخالفة إزالة فاميه وتحرير32 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و24 مخالفة مواقف عشوائية و20 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير27 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.