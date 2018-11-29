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تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:29 م
تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة حبس _ أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 3 متهمين 15 يوما لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 


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