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بيع محلات ومكاتب بقيمة 25.8 مليون جنيه فى مزاد لهيئة أوقاف الوادى الجديد

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:34 م
بيع محلات ومكاتب بقيمة 25.8 مليون جنيه فى مزاد لهيئة أوقاف الوادى الجديد وحدات سكنية وإدارية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أجرى فرع هيئة الاوقاف المصرية بالوادى الجديد مزادا علنيا لبيع محلات تجارية ووحدات سكنية وإدارية فى المول التجارى المملوك لفرع الهيئة والذى تم حصر قيمة البيع بحوالى 26 مليون جنيه تضمنت بيع محل تجارى منها بقيمة 3 ملايين و800 ألف جنيه كما تم بيع الوحدات السكنية والمكاتب الإدارية بقيمة تتراوح من 450 ألف إلى 740 ألف جنيه.

 

وكان فرع هيئة الأوقاف بالوادى الجديد أعلن أنه سيتم طرح الشقق السكنية والمحال التجارية بمول البساتين أن المزاد تم إجراؤه بقاعة المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة بعد توفير كراسات الشروط الخاصة بطرح الوحدات بفرع الهيئة بالخارجة حيث تم بيع 26 وحدة سكنية وتجارية وإدارية وسيتم طرح باقى الوحدات وعددها 12 وحدة خلال الفترة القادمة.

 

وأكد الفرع أن المول تم تنفيذه بميدان البساتين بمدينة الخارجة على مساحة 661 مترا وتضمن 6 طوابق،  وكل طابق يحتوى على 6 وحدات سكنية،  بإجمالى 24 وحدة سكنية و6 مكاتب إدارية و8 محال تجارية  والتى تمت مراعاة مختلف الأنشطة والقدرات المالية لمن يرغب فى الشراء بالمزاد العلنى الذى حقق نجاحا كبيرا بالنسبة لموقع المول الاستراتيجى لكونه يقع فى أهم منطقة حيوية على مستوى المحافظة بالكامل .

 

 


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