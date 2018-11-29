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بوتين: روسيا حققت قفزة فى مجال الدفاع والأمن فى السنوات الأخيرة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:50 م
بوتين: روسيا حققت قفزة فى مجال الدفاع والأمن فى السنوات الأخيرة بوتين
موسكو(أ ش أ)
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن بلاده حققت قفزة فى مجال الدفاع والأمن، مشيرا إلى أن هذه القفزة يتعين أن تتحقق أيضا فى الصناعات المدنية.

وقال بوتين- فى تصريح اليوم الخميس- "لقد قمنا على مدار الأعوام الـ15 الأخيرة بالكثير من أجل إحياء الجيش والبحرية وإحياء المجمع الصناعى العسكرى فى روسيا"، مضيفا: "نحن حققنا بشكل موثوق به أمن الدولة الروسية، والآن نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر مسئولية وأكثر طموحا بكثير".

وأوضح أنه يتعين تحقيق قفزة فى الصناعات المدنية والصناعات المختلفة والعلوم والتعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية.

 

 


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